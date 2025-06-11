Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов наряду с ван Перси
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Нападающий Мемфис Депай повторил рекорд экс-форварда Робина ван Перси по количеству голов в истории сборной Нидерландов, оформив дубль в матче группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года с Мальтой. В этой игре «оранжевые» разгромили соперника со счётом 8:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
8 : 0
Мальта
1:0 Депай – 9' 2:0 Депай – 16' 3:0 ван Дейк – 20' 4:0 Симонс – 61' 5:0 Мален – 74' 6:0 Ланг – 78' 7:0 Мален – 80' 8:0 ван де Вен – 90+2'
31-летний футболист отметился мячами на девятой и 16-й минутах.
Депай забил 50 голов в 102 встречах за нидерландскую национальную команду. Ван Перси поразил ворота соперников 50 раз также в 102 играх. Бывший нападающий «Арсенала» провёл последний матч за сборную Нидерландов в 2017 году.
В следующем туре квалификации к первенству планеты «оранжевые» встретятся с Польшей. Игра состоится 4 сентября.
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