Флориан Вирц переходит в «Ливерпуль» за € 150 млн — Романо

Атакующий полузащитник Флориан Вирц переходит в «Ливерпуль» из «Байера». Сумма трансфера составит € 150 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переход 22-летнего футболиста является неизбежным. На текущий момент Вирц готовится к прохождению медицинского осмотра и подписанию контракта.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана в € 140 млн.

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