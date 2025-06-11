Фабрицио Романо в процентах оценил вероятность трансфера Рашфорда в «Барселону»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который провёл вторую половину сезона-2024/2025 на правах аренды в «Астон Вилле», может перейти в испанскую «Барселону». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вероятность трансфера составляет 40%.

По данным источника, сине-гранатовые высоко ценят английского футболиста, но переговоры на данный момент не ведутся. Сообщается, что каталонцы собирались подписать Рашфорда минувшей зимой, однако сделка не состоялась из-за сорвавшегося ухода вингера Ансу Фати из «Барселоны».

По слухам, «Манчестер Юнайтед» запрашивает за трансфер своего воспитанника £ 40 млн (€ 47,2 млн).