Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года 10 июня

10 июня прошли шесть матчей 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 10 июня:

Сербия — Андорра — 3:0;

Финляндия — Польша — 2:1;

Нидерланды — Мальта — 8:0;

Латвия — Албания — 1:1;

Румыния — Кипр — 2:0;

Сан-Марино — Австрия — 0:4.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Первенство планеты начнётся 11 июня, а закончится 19 июля. Европейская квалификация к грядущему чемпионату мира завершится в марте 2026 года.

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