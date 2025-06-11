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«Это не считается». Гладышев — о своём самом быстром хет-трике в истории сборной России

«Это не считается». Гладышев — о своём самом быстром хет-трике в истории сборной России
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Нападающий сборной России Ярослав Гладышев высказался о хет-трике, оформленном в им в товарищеском матче с белорусской национальной командой (1:4). Форвард московского «Динамо» забил три мяча за 33 минуты. Этот хет-трик стал самым быстрым в истории сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

– У тебя самый быстрый хет-трик в истории сборной России?
– В неофициальных матчах, да?

– В целом.
– Это не считается. Моё мнение, не считается.

– То есть мы считаем, что у Ярослава Гладышева 0 голов за сборную России?
– Нет, голы есть, но насчёт того, что это самый быстрый хет-трик, я думаю, это не нужно считать, — приводит слова Гладышева пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду Владимиру Бесчастных, который оформил хет-трик за 38 минут во встрече отборочного турнира к чемпионату мира в Корее со Швейцарией (4:0). Игра состоялась в 2001 году.

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