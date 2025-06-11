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Коларов войдёт в тренерский штаб Киву в «Интере» — Романо

Коларов войдёт в тренерский штаб Киву в «Интере» — Романо
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Бывший защитник сборной Сербии Александар Коларов войдёт в состав тренерского штаба Кристиана Киву, который возглавил «Интер». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент Коларов является главным тренером молодёжной сборной Сербии. Во время игровой карьеры бывший защитник выступал за «Лацио», «Манчестер Сити», «Рому», «Интер» и другие команды.

«Интер» занял второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии (81 очко), отставание от «Наполи» составило одно очко. «Нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов, где уступил со счётом 0:5 «ПСЖ».

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