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03:45 Мск
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В РФС объяснили, почему матч сборной в Москве собрал меньше людей, чем финал Кубка России

В РФС объяснили, почему матч сборной в Москве собрал меньше людей, чем финал Кубка России
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Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова оценила посещаемость домашнего матча сборной России с Нигерией (1:1). Игру в «Лужниках» 6 июня посетили 45 638 зрителей. Суперфинал Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» проходил на том же стадионе 1 июня и завершился победой армейцев в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Матч с Нигерией стал самым посещаемым для сборной России за последние шесть лет, четвёртым — среди домашних товарищеских матчей за всю новейшую историю. Мы благодарны болельщикам, которые пришли в этот день в «Лужники» и очень здорово поддержали нашу команду. Полностью довольными можно быть, когда на трибунах аншлаг. С другой стороны, всего за пять дней до игры с Нигерией 58 тыс. зрителей пришли в «Лужники» на кубковый Суперфинал. А собрать за одну неделю более 100 тыс. болельщиков на одном и том же стадионе в таком мегаполисе, как Москва, – это не так просто», — приводит слова Суриковой «РИА Новости Спорт».

Во второй встрече во время июньского тренировочного сбора национальная команда России разгромила сборную Беларуси (4:1). Команды играли на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Матч посетили 27 314 болельщиков.

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