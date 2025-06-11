Стала известна причина срыва перехода Байно-Гиттенса в «Челси» до клубного ЧМ

Дортмундская «Боруссия» отклонила третье предложение «Челси» по трансферу 20-летнего крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса в размере € 55 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб оценивает английского футболиста дороже. Переход Байно-Гиттенса до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня, сорвался.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: