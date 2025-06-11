Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна причина срыва перехода Байно-Гиттенса в «Челси» до клубного ЧМ

Стала известна причина срыва перехода Байно-Гиттенса в «Челси» до клубного ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» отклонила третье предложение «Челси» по трансферу 20-летнего крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса в размере € 55 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб оценивает английского футболиста дороже. Переход Байно-Гиттенса до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня, сорвался.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Челси» предложил £ 30 млн за Байно-Гиттенса, «Боруссия» Д просит £ 42 млн — Джейкобс

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android