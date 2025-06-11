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«Фламенго» улучшил предложение для «Динамо» по Карраскалю до € 13 млн — Лугт

«Фламенго» улучшил предложение для «Динамо» по Карраскалю до € 13 млн — Лугт
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«Фламенго» подготовил улучшенное предложение для московского «Динамо» с целью приобрести атакующего полузащитника Хорхе Караскаля. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-чёрные готовы заплатить около € 13 млн плюс бонусы за колумбийского футболиста. При этом самому Карраскалю предложен контракт, рассчитанный на четыре года.

27-летний полузащитник перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. За этот период Карраскаль принял участие в 64 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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