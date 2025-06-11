«Бавария» готова предложить «Милану» € 60 млн и одного футболиста за Леау — Конур

Мюнхенская «Бавария» продолжает предпринимать попытки подписания вингера «Милана» Рафаэла Леау. Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter), чемпионы Германии готовы предложить итальянцам € 60 млн, а также включить в сделку французского вингера Кингсли Комана, чтобы осуществить трансфер португальца.

Интерес к Рафаэлу Леау также приписывают «Ливерпулю» и «Барселоне». По данным СМИ, «Милан» готов расстаться со своим футболистом за € 70 млн.

Кингсли Коман выступает за «Баварию» с лета 2017 года. В минувшем сезоне 28-летний вингер забил семь голов и четыре раза ассистировал партнёрам в 41 игре во всех турнирах.