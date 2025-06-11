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Австралия в шестой раз подряд вышла на чемпионат мира

Австралия в шестой раз подряд вышла на чемпионат мира
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Сборная Австралии со счётом (2:1) одолела национальную команду Саудовской Аравии в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира – 2026 и сыграет в следующем году на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 3. 10-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:15 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 2
Австралия
1:0 Аль-Обуд – 19'     1:1 Меткалф – 42'     1:2 Дюк – 48'    

Австралия заняла второе место в группе C, заработав 13 очков и прямую путёвку на турнир. Саудовская Аравия заняла третье место и сыграет на следующем этапе отбора. Согласно регламенту, команды, занявшие третье и четвёртое место в своих группах, в следующем раунде будут распределены на две группы по три команды, победители групп выходят на ЧМ, команды со вторых мест сыграют стыковой матч, победитель примет участие в межконтинентальной переходной игре.

Стоит отметить, что Австралия вышла на чемпионат мира в шестой раз подряд.

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.

Календарь отбора на ЧМ-2026 (Азия)
Группы отбора на ЧМ-2026 (Азия)
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