Австралия в шестой раз подряд вышла на чемпионат мира

Сборная Австралии со счётом (2:1) одолела национальную команду Саудовской Аравии в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира – 2026 и сыграет в следующем году на мировом первенстве.

Австралия заняла второе место в группе C, заработав 13 очков и прямую путёвку на турнир. Саудовская Аравия заняла третье место и сыграет на следующем этапе отбора. Согласно регламенту, команды, занявшие третье и четвёртое место в своих группах, в следующем раунде будут распределены на две группы по три команды, победители групп выходят на ЧМ, команды со вторых мест сыграют стыковой матч, победитель примет участие в межконтинентальной переходной игре.

Стоит отметить, что Австралия вышла на чемпионат мира в шестой раз подряд.

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.