Генич отреагировал на покер Гладышева за сборную, упомянув новый контракт с «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал покер нападающего сборной России Ярослава Гладышева. Национальная команда России обыграла сборную Беларуси в товарищеском матче со счётом 4:1.

«Гладышев сейчас лишний нолик себе в новый контракт с «Динамо» заработал в Минске», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Гладышев оформил в этой встрече самый быстрый хет-трик в истории национальной команды России. В завершившемся сезоне футболист принял участие в 39 матчах, где отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Контракт Ярослава с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года.