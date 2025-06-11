Генич отреагировал на покер Гладышева за сборную, упомянув новый контракт с «Динамо»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал покер нападающего сборной России Ярослава Гладышева. Национальная команда России обыграла сборную Беларуси в товарищеском матче со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Гладышев сейчас лишний нолик себе в новый контракт с «Динамо» заработал в Минске», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, Гладышев оформил в этой встрече самый быстрый хет-трик в истории национальной команды России. В завершившемся сезоне футболист принял участие в 39 матчах, где отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Контракт Ярослава с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года.
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