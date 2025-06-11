«Игра оставляет желать лучшего». Экс-тренер сборной России — о разгроме Беларуси
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Бывший ассистент главного тренера сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о победе российской национальной команды в товарищеском матче с Беларусью. Встреча завершилась разгромом — 4:1. Все четыре мяча подопечных Валерия Карпина забил форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Мы столкнулись с сумасшедшей реализацией. Игра оставляет желать лучшего. Гладышев по‑футбольному имеет всё. Он может создать гол из ничего. Он бежит за спину, может обыграть», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась в другом контрольном матче с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).
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