«Игра оставляет желать лучшего». Экс-тренер сборной России — о разгроме Беларуси

Бывший ассистент главного тренера сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о победе российской национальной команды в товарищеском матче с Беларусью. Встреча завершилась разгромом — 4:1. Все четыре мяча подопечных Валерия Карпина забил форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев.

«Мы столкнулись с сумасшедшей реализацией. Игра оставляет желать лучшего. Гладышев по‑футбольному имеет всё. Он может создать гол из ничего. Он бежит за спину, может обыграть», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась в другом контрольном матче с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).

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Крупнейшая победа сборной России по футболу: