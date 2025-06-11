Сенегал установил два исторических достижения среди африканцев всех времён, обыграв Англию
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Национальная команда Сенегала со счётом 3:1 в гостях переиграла сборную Англии в товарищеском матче. Таким образом, «львы Теранги» установили два исторических достижения среди всех африканских сборных всех времён в противостоянии с англичанами. Об этом сообщает ESPN.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7' 1:1 Сарр – 40' 1:2 Диарра – 62' 1:3 Сабали – 90+3'
По информации источника, сенегальцы стали первыми африканцами в истории, которым удалось одолеть англичан, а также забить в их ворота три и более мяча.
Отметим, всего Сенегал в основное время не уступает уже 24 встречи подряд. Африканская команда находится на втором месте в группе B (12 очков) в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Англия лидирует в своей группе в европейском отборе к турниру, заработав девять очков.
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