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Сборная Сенегала обыграла Англию и установила два исторических достижения среди африканцев всех времён

Сенегал установил два исторических достижения среди африканцев всех времён, обыграв Англию
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Национальная команда Сенегала со счётом 3:1 в гостях переиграла сборную Англии в товарищеском матче. Таким образом, «львы Теранги» установили два исторических достижения среди всех африканских сборных всех времён в противостоянии с англичанами. Об этом сообщает ESPN.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Диарра – 62'     1:3 Сабали – 90+3'    

По информации источника, сенегальцы стали первыми африканцами в истории, которым удалось одолеть англичан, а также забить в их ворота три и более мяча.

Отметим, всего Сенегал в основное время не уступает уже 24 встречи подряд. Африканская команда находится на втором месте в группе B (12 очков) в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Англия лидирует в своей группе в европейском отборе к турниру, заработав девять очков.

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