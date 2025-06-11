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Ловчев назвал лучшего вратаря сборной России

Ловчев назвал лучшего вратаря сборной России
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что считает Матвея Сафонова лучшим вратарём сборной России, и оценил игру голкипера в товарищеской встрече с национальной командой Нигерии (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Сафонов на сегодняшний день является лучшим вратарём сборной России. Всякое бывает. Это произошло не оттого, что он что-то по-вратарски делал, а оттого, что по-игроцки у него что-то не получилось», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в завершившимся сезоне Сафонов выступал за «ПСЖ», с которым стал победителем Лиги 1, Кубка Франции и Лиги чемпионов. Всего за парижский клуб россиянин провёл 17 матчей, где пропустил 13 голов, семь встреч он отыграл «на ноль».

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