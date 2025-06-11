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Сборная Англии, проиграв дома Сенегалу, установила национальный антирекорд XXI века

Сборная Англии, проиграв дома Сенегалу, установила национальный антирекорд XXI века
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Национальная команда Англии в домашнем матче на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме со счётом 1:3 уступила сборной Сенегала в товарищеском матче. Таким образом, команда «трёх львов» установила национальный антирекорд сборной в XXI веке. Об этом сообщает портал Opta Sport.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Диарра – 62'     1:3 Сабали – 90+3'    

По информации источника, в последний раз сборная Англии забивала первой в домашнем матче и в итоге проигрывала с разницей в два и более мяча в 1995 году во встрече с национальной командой Бразилии. Тогда матч в Лондоне на «Уэмбли» также завершился со счётом 1:3.

Это поражение стало первым для главного тренера англичан Томаса Тухеля с момента назначения в сборной. Ранее Англия одержала три победы в первых трёх матчах в отборе к чемпионату мира 2026 года, одержав верх над Албанией (2:0), Латвией (3:0) и Андоррой (1:0).

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