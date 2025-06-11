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Новая Зеландия — Украина, результат матча 11 июня 2025, счёт 1:2, товарищеский матч, Александр Зинченко, Алексей Гуцуляк

Украина в гостях обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче благодаря голу Зинченко
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В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Новой Зеландии со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «БМО Филд» в Торонто (Канада).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 июня 2025, среда. 00:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 2
Украина
0:1 Гуцуляк – 54'     1:1 Стаменич – 59'     1:2 Зинченко – 75'    

Счёт был открыт на 54-й минуте, когда украинский полузащитник Алексей Гуцуляк забил в ворота
Макса Крокомба. На 59-й минуте новозеландский полузащитник Марко Стаменич сравнял счёт. Окончательный результат игры установил украинский хавбек Александр Зинченко на 75-й минуте встречи.

Напомним, следующий матч сборной Украины состоится с национальной командой Франции 5 сентября. Новая Зеландия сыграет с Норвегией 15 октября.

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