Украина в гостях обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче благодаря голу Зинченко

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Новой Зеландии со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «БМО Филд» в Торонто (Канада).

Счёт был открыт на 54-й минуте, когда украинский полузащитник Алексей Гуцуляк забил в ворота

Макса Крокомба. На 59-й минуте новозеландский полузащитник Марко Стаменич сравнял счёт. Окончательный результат игры установил украинский хавбек Александр Зинченко на 75-й минуте встречи.

Напомним, следующий матч сборной Украины состоится с национальной командой Франции 5 сентября. Новая Зеландия сыграет с Норвегией 15 октября.