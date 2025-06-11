Украина в гостях обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче благодаря голу Зинченко
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В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Новой Зеландии со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «БМО Филд» в Торонто (Канада).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 июня 2025, среда. 00:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 2
Украина
0:1 Гуцуляк – 54' 1:1 Стаменич – 59' 1:2 Зинченко – 75'
Счёт был открыт на 54-й минуте, когда украинский полузащитник Алексей Гуцуляк забил в ворота
Макса Крокомба. На 59-й минуте новозеландский полузащитник Марко Стаменич сравнял счёт. Окончательный результат игры установил украинский хавбек Александр Зинченко на 75-й минуте встречи.
Напомним, следующий матч сборной Украины состоится с национальной командой Франции 5 сентября. Новая Зеландия сыграет с Норвегией 15 октября.
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