Радимов выложил фото с автором покера за сборную России, сделав шуточную подпись

Экс-футболист ПФК ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился фотографией с автором покера за национальную команду России в товарищеском матче со сборной Беларуси Ярославом Гладышевым. Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Четыре гола на двоих мы забили сегодня», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

Напомним, в данной встрече Гладышев стал автором самого быстрого хет-трика в истории сборной России. В завершившемся сезоне форвард провёл 39 матчей, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Контракт Ярослава с «Динамо» действителен до конца июня 2026 года.

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