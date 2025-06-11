Радимов выложил фото с автором покера за сборную России, сделав шуточную подпись
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Экс-футболист ПФК ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился фотографией с автором покера за национальную команду России в товарищеском матче со сборной Беларуси Ярославом Гладышевым. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Четыре гола на двоих мы забили сегодня», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова
Напомним, в данной встрече Гладышев стал автором самого быстрого хет-трика в истории сборной России. В завершившемся сезоне форвард провёл 39 матчей, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Контракт Ярослава с «Динамо» действителен до конца июня 2026 года.
Как сборная России играет при Карпине:
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