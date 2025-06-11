Черчесов сравнил матчи сборной России с Нигерией и Беларусью

Бывший главный тренер сборной России и Казахстана Станислав Черчесов оценил товарищеский матч сборной России с национальной командой Беларуси (4:1).

«Обе команды играли в футбол, поэтому игра получилась красочнее и интенсивнее, чем матч со сборной Нигерии. Видимо, знали, с кем играли. Игра даётся, нет такого сопротивления, как было до этого, настроение великолепное», — сказал Черчесов в телеканала «Матч ТВ».

Отметим, встреча между сборными России и Нигерии завершилась со счётом 1:1.

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 годы. Под его руководством национальная команды дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.