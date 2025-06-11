Черчесов сравнил матчи сборной России с Нигерией и Беларусью
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Бывший главный тренер сборной России и Казахстана Станислав Черчесов оценил товарищеский матч сборной России с национальной командой Беларуси (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Обе команды играли в футбол, поэтому игра получилась красочнее и интенсивнее, чем матч со сборной Нигерии. Видимо, знали, с кем играли. Игра даётся, нет такого сопротивления, как было до этого, настроение великолепное», — сказал Черчесов в телеканала «Матч ТВ».
Отметим, встреча между сборными России и Нигерии завершилась со счётом 1:1.
Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 годы. Под его руководством национальная команды дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
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