«Ждём новый контракт». Лунёв высказался о покере Гладышева в матче Россия — Беларусь
Поделиться
Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос о покере одноклубника форварда Ярослава Гладышева в товарищеском матче национальной команды России со сборной Беларуси (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Покер Гладышева? Думаю, Дмитрий Александрович Гафин (председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «Чемпионата») сейчас наблюдает, смотрит, радуется этому моменту. Ждём новый контракт», — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».
Отметим, 22-летний Гладышев установил уникальное достижение, став автором самого быстрого хет-трика в истории сборной России. Третий мяч форварда был забит спустя 33 минуты после стартового свистка. Между первым и третьим мячами Ярослава прошло всего 12 минут.
Материалы по теме
Самый титулованный клуб России:
Комментарии
- 11 июня 2025
-
02:41
-
02:37
-
02:27
-
02:26
-
02:14
-
02:06
-
01:59
-
01:56
-
01:42
-
01:33
-
00:51
-
00:49
-
00:46
-
00:37
-
00:33
-
00:26
-
00:24
-
00:23
-
00:23
-
00:15
-
00:04
-
00:00
- 10 июня 2025
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:50