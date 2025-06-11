«Ждём новый контракт». Лунёв высказался о покере Гладышева в матче Россия — Беларусь

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос о покере одноклубника форварда Ярослава Гладышева в товарищеском матче национальной команды России со сборной Беларуси (4:1).

«Покер Гладышева? Думаю, Дмитрий Александрович Гафин (председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «Чемпионата») сейчас наблюдает, смотрит, радуется этому моменту. Ждём новый контракт», — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, 22-летний Гладышев установил уникальное достижение, став автором самого быстрого хет-трика в истории сборной России. Третий мяч форварда был забит спустя 33 минуты после стартового свистка. Между первым и третьим мячами Ярослава прошло всего 12 минут.

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