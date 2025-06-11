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«Ждём новый контракт». Лунёв высказался о покере Гладышева в матче Россия — Беларусь

«Ждём новый контракт». Лунёв высказался о покере Гладышева в матче Россия — Беларусь
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Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос о покере одноклубника форварда Ярослава Гладышева в товарищеском матче национальной команды России со сборной Беларуси (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Покер Гладышева? Думаю, Дмитрий Александрович Гафин (председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «Чемпионата») сейчас наблюдает, смотрит, радуется этому моменту. Ждём новый контракт», — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, 22-летний Гладышев установил уникальное достижение, став автором самого быстрого хет-трика в истории сборной России. Третий мяч форварда был забит спустя 33 минуты после стартового свистка. Между первым и третьим мячами Ярослава прошло всего 12 минут.

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