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Кейн отреагировал на поражение сборной Англии в игре с Сенегалом, раскритиковав судейство

Кейн отреагировал на поражение сборной Англии в игре с Сенегалом, раскритиковав судейство
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении своей команды в товарищеском матче с национальной командой Сенегала со счётом 1:3.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Диарра – 62'     1:3 Сабали – 90+3'    

«Мы сыграли далеко не на своём уровне. У нас были возможности, но как с мячом, так и без него мы не смогли найти нужный ритм. Мы утратили ту агрессивность, которая отличала нашу игру.

Что касается незасчитанного гола Беллингема, то, если вы знакомы с правилами, это не было игрой рукой. Этот момент мог бы изменить ход игры, и, возможно, мы могли бы продолжить и одержать победу, так что это довольно важный эпизод, и мы обсудим его позже.

Мы не собираемся паниковать, но понимаем, что должны улучшаться. В команду приходят новые игроки, у которых нет опыта на международной арене. Это всего лишь ряд факторов, но у нас не может быть оправданий. Нам нужно быстро наладить игру, ведь чемпионат мира приближается, и каждый сбор сейчас очень важен», — приводит слова Кейна ВВС.

Напомним, следующий матч сборная Англии проведёт с Андоррой 6 сентября.

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