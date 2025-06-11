Голкипер сборной России Лунёв объяснил свой пропущенный гол от Беларуси
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Голкипер сборной России Андрей Лунёв высказался о своём пропущенном голе в товарищеском матче с национальной командой Беларуси, который завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Как держал себя в тонусе весь матч? Нормально. Двигался, держал линию. Пропущенный гол — тыр‑пыр, отскоки, рикошеты, игрок вывалился, вбок пошёл. Такой нежданчик», — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».
На клубном уровне Лунёв выступает за московское «Динамо». В минувшем сезоне 33-летний голкипер сыграл в 30 матчах на клубном уровне, пропустив 36 пропущенных мячей. Семь встреч Андрей завершил «на ноль». За национальную команду Лунёв провёл девять игр. Всего у него 15 пропущенных и один «сухарь».
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