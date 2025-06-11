Тренер Англии Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче с Сенегалом

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с национальной командой Сенегала со счётом 1:3.

«Да, безусловно, это разочаровывающий результат, но я не могу сказать, что мы не заслужили чего-то большего. Мы чувствовали себя немного заторможенно и были недостаточно активны в течение длительного времени. В первом тайме мы довольно неплохо играли в защите, а затем, когда отставали 1:2, показали наш лучший отрезок. Однако мы пропустили лёгкие голы, и нам нужно улучшить защиту.

Мы вскоре стали более активными, свободными и агрессивными. У нас были отличные возможности для того, чтобы сравнять счёт», — приводит слова Тухеля ВВС.

Напомним, это поражение стало первым для Тухеля с момента назначения в сборной.