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Боливия — Чили, результат матча 11 июня 2025, счёт 2:0, 16-й тур отбора к ЧМ-2026, первая команда КОНМЕБОЛ, не сыграющая на ЧМ

Стала известна первая южноамериканская сборная, потерявшая шансы выйти на ЧМ-2026
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По итогам матчей 16-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года сборная Чили потеряла математические шансы квалифицироваться на мундиаль. «Ла Роха» уступила национальной команде Боливии со счётом 0:2 и теперь не сможет принять на турнире в Мексике, США и Канаде. Игра проходила в Боливии на стадионе «Мунисипаль де Эль Альто» в высокогорном городе Эль-Альто.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
10 июня 2025, вторник. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
2 : 0
Чили
1:0 Терсерос – 5'     2:0    
Удаления: Чавез – 19' / Сьерральта – 55'

Таким образом, после 16 матчей квалификационного этапа Чили набрал лишь 10 очков, одержав две победы, четырежды сыграв вничью и потерпев 10 поражений. Команда находится на последнем 10-м месте и за два тура до окончания отбора не сможет обойти идущую седьмой Венесуэлу, у которой 18 очков и матч в запасе. Отметим, Чили — первая команда из КОНМЕБОЛ, потерявшая шансы сыграть на ЧМ-2026.

Боливия, в свою очередь, набрала 17 очков после 16 игр и располагается на восьмой строчке, отставая от зоны стыковых матчей на 1 очко.

Отметим, в матче Боливия — Чили авторами голов стали хавбек Мигель Терсерос и форвард Энцо Монтейро.

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