Президент Ла Лиги раскритиковал подход главы «Реала» Флорентино Переса к работе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о работе главы мадридского «Реала» Флорентино Переса.

«Барселона» жалуется на работу судей дважды за сезон, тогда как «Реал» выражает недовольство каждый матч и даже до игр. Однако, как только у них исчезли шансы на чемпионство, они перестали публиковать видео с критикой судей. Такова их истинная мотивация. Когда им уже было не о чем беспокоиться, они затихли.

Что касается отношений с «Реалом», они, в целом, такие, какими должны быть, за исключением вопросов, связанных со спортивными трансляциями. На данный момент я не имею никаких контактов с Флорентино Пересом, так как у нас совершенно разные взгляды на организацию профессионального футбола. Флорентино придерживается элитарного и олигархического подхода, на подобие Суперлиги, тогда как мы выбираем другой путь.

Президент «Реала» открыто заявляет на каждом событии, что собирается меня уволить и что Национальный совет по спорту Испании поддерживает это решение. Тем не менее, большинство клубов выступает за меня», — приводит слова Тебаса Cadena Ser.

Напомним, в завершившимся сезоне «Барселона» стала победителем чемпионата Испании, «Реал» же завершил сезон на второй строчке турнирной таблицы.