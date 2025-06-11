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Месси, Хамес и Диас заявлены в стартовых составах матча Аргентины с Колумбией

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, состоится матч квалификации к чемпионату мира-2026 между сборной Аргентины и национальной командой Колумбии.

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявлен в стартовом составе. Также за сборную Колумбии в старте выйдут Давинсон Санчес, Хамес Родригес и Луис Диас.

Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Факундо Медина, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Тьяго Альмада, Лионель Месси.

Стартовый состав сборной Колумбии: Кевин Мьер, Даниэль Муньос, Джон Лукуми, Давинсон Санчес, Дейвер Мачадо, Ричард Риос, Хефферсон Лерма, Кевин Кастаньо, Кампас, Хамес Родригес, Луис Диас.

На момент написания новости идёт первый тайм, счёт 1:0 в пользу Колумбии.