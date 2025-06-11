«Удар по мозгам». Ловчев отреагировал на решение Марко Николича уйти из ЦСКА

Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился мнением о решении сербского специалиста Марко Николича покинуть пост главного тренера армейской команды. Об уходе тренера официально было объявлено 9 июня 2025 года. По данным СМИ, Николич продолжит карьеру в греческом АЕКе.

«Уход Николича — удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои… Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Николич самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

В минувшем сезоне под руководством сербского специалиста ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

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