Сборная Мексики сменит отель из-за протестов в США перед стартом Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики по футболу сменит отель в Лос-Анджелесе перед матчем первого тура Золотого Кубка КОНКАКАФ с Доминиканской Республикой, который состоится в субботу, из-за протестов в городе. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на представителя команды.

По информации издания, из соображений безопасности на фоне протестов против иммиграционных рейдов в городе команде придётся сменить отель. Изначально у сборной Мексики был забронирован отель в центре Лос-Анджелеса, но руководство КОНКАКАФ разрешило сменить локацию, чтобы избежать столкновений.

Отметим, протесты в Лос-Анджелесе начались ещё в пятницу после того, как федеральные иммиграционные власти арестовали более 40 человек по всему городу. В воскресенье толпа перекрыла главную автомагистраль и подожгла беспилотные автомобили, а полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Напомним, в понедельник президент Дональд Трамп приказал направить в Лос-Анджелес ещё 2000 военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев.