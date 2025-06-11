Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Мексики сменит отель из-за протестов в США перед стартом Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики сменит отель из-за протестов в США перед стартом Золотого Кубка КОНКАКАФ
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Мексики по футболу сменит отель в Лос-Анджелесе перед матчем первого тура Золотого Кубка КОНКАКАФ с Доминиканской Республикой, который состоится в субботу, из-за протестов в городе. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на представителя команды.

По информации издания, из соображений безопасности на фоне протестов против иммиграционных рейдов в городе команде придётся сменить отель. Изначально у сборной Мексики был забронирован отель в центре Лос-Анджелеса, но руководство КОНКАКАФ разрешило сменить локацию, чтобы избежать столкновений.

Отметим, протесты в Лос-Анджелесе начались ещё в пятницу после того, как федеральные иммиграционные власти арестовали более 40 человек по всему городу. В воскресенье толпа перекрыла главную автомагистраль и подожгла беспилотные автомобили, а полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Напомним, в понедельник президент Дональд Трамп приказал направить в Лос-Анджелес ещё 2000 военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев.

Материалы по теме
Официально
Опубликована заявка сборной США на матчи Золотого кубка КОНКАКАФ 2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android