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Уругвай — Венесуэла, результат матча 11 июня 2025, счёт 2:0, 16-й тур отбора к ЧМ-2026

Уругвай обыграл Венесуэлу и обошёл Бразилию в турнирной таблице отбора к ЧМ-2026
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В ночь с 10 на 11 июня мск на стадионе Сентенерио в столице Уругвая Монтевидео состоялся матч 16-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Уругвая и Венесуэлы. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 02:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 0
Венесуэла
1:0 Агирре – 43'     2:0 Арраскаета – 47'    

На 43-й минуте игры счёт открыл уругвайский форвард Родриго Агирре. На 47-й минуте нападающий Хиорхьян де Арраскаета установил окончательный результат.

В составе сборной Венесуэлы полный матч провёл экс-форвард московского ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломон Рондон. За Уругвай 4 минуты в концовке встречи отыграл бывший правый защитник «Динамо» Гильермо Варела.

Уругвайцы набрали 24 очка в 16 матчах и поднялись на третью строчку турнирной таблицы квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026. В активе сборной Венесуэлы 18 очков в 16 матчах и седьмое место, дающее право выхода в стыковые межконтинентальные матчи, определяющие решающие путёвки на мундиаль.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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