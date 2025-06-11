Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» продаст Доннарумму, так как не может согласовать продление контракта — La Repubblica

«ПСЖ» продаст Доннарумму, так как не может согласовать продление контракта — La Repubblica
Комментарии

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб уже в ближайшее время из-за того, что парижская команда не может договориться с вратарём о продлении контракта. Об этом сообщает французское издание La Repubblica.

По информации издания, итальянским голкипером уже интересуются мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» же оценивают Доннарумму в € 40 млн.

Напомним, Доннарумма выступает за парижский клуб с июля 2021 года. В завершившимся сезоне итальянский голкипер принял участие в 40 матчах, где пропустил 39 голов и 12 раз сыграл всухую. Нынешний договор футболиста с парижанами рассчитан до лета 2026 года. Стоимость вратаря, поданным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Фото
Сафонов опубликовал фото с Хвичей из самолёта «ПСЖ» по дороге в США на клубный ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android