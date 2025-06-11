«ПСЖ» продаст Доннарумму, так как не может согласовать продление контракта — La Repubblica

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб уже в ближайшее время из-за того, что парижская команда не может договориться с вратарём о продлении контракта. Об этом сообщает французское издание La Repubblica.

По информации издания, итальянским голкипером уже интересуются мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» же оценивают Доннарумму в € 40 млн.

Напомним, Доннарумма выступает за парижский клуб с июля 2021 года. В завершившимся сезоне итальянский голкипер принял участие в 40 матчах, где пропустил 39 голов и 12 раз сыграл всухую. Нынешний договор футболиста с парижанами рассчитан до лета 2026 года. Стоимость вратаря, поданным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.