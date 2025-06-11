Генич шутливо отреагировал на первую победу сборной Брунея после 0:11 от России

Известный футбольный комментатор Константин Генич опубликовал шутливый пост по случаю победы сборной Брунея в матче третьего тура квалификации к Кубка Азии 2026 года с национальной командой Бутана. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Бруней после выезда в Краснодар заметно прибавил», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив скриншот с результатом матча.

Отметим, Бруней одержал первую победу с сентября 2024 года. Тогда Бруней был сильнее сборной Макао (1:0). С тех пор команда потерпела четыре поражения и однажды сыграла вничью. Среди этих матчей была товарищеская встреча с российской национальной командой, которая завершилась разгромным поражением со счётом 0:11.

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