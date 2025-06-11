США разгромно уступили Швейцарии, потерпев уже четвёртое подряд поражение при Почеттино

В ночь с 10 на 11 июня мск на стадионе «Геодис Парк» в американском Нэшвилле состоялся товарищеский между сборными США и Швейцарии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0, которые забили все свои четыре мяча в первые 36 минут матча.

На 13-й минуте встречи швейцарский форвард Дан Ндой открыл счёт. Через 10 минут два хавбека «красных крестоносцев» Михел Эбишер и Йохан Манзамби разыграли комбинацию, которая упрочила преимущество гостей. На 33-й минуте форвард Брил Эмболо забил третий мяч в матче. Финальный результат оформил Манзамби, забивший с передачи полузащитника Ардона Яшари.

Отметим, сборная США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино потерпела четвёртое поражение подряд. Ранее американцы уступили в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Панаме со счётом 0:1. Далее во встрече за бронзу команда Почеттино проиграла Канаде – 1:2. Также недавнем товарищеском матче США со счётом 1:2 проиграли Турции.

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