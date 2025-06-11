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Аргентина — Колумбия, результат матча 11 июня 2025, счёт 1:1, 16-й тур отбора к ЧМ-2026, Месси, Луис Диас, Альмада, Энцо Фернандес

Аргентина сыграла вничью с Колумбией, сравняв счёт в меньшинстве, в матче отбора ЧМ-2026
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В ночь с 10 на 11 июня завершился матч между сборной Аргентины и национальной командой Колумбии в квалификации к чемпионату мира-2026. Встреча закончилась с ничейным результатом — 1:1. Игра проходила на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Колумбия
0:1 Диас – 24'     1:1 Альмада – 81'    
Удаления: Фернандес – 71' / нет

Счёт встречи был открыт на 24-й минуте звёздным колумбийским нападающим Луисом Диасом. На 71-й минуте матча аргентинцы остались вдесятером после того, как хавбек Энцо Фернандес получил красную карточку за игру высоко поднятой ногой и ударом соперника бутсой по лицу. На 81-й минуте аргентинскому полузащитнику Тьяго Альмада удалось сравнять счёт, находясь в меньшинстве. Аргентинский форвард Лионель Месси результативными действиями в матче не отметился, отыграв 78 минут.

Напомним, следующий матч Аргентина проведёт с Венесуэлой 3 сентября. Колумбия же встретится с Боливией также 3 сентября.

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