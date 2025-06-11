Аргентина сыграла вничью с Колумбией, сравняв счёт в меньшинстве, в матче отбора ЧМ-2026

В ночь с 10 на 11 июня завершился матч между сборной Аргентины и национальной командой Колумбии в квалификации к чемпионату мира-2026. Встреча закончилась с ничейным результатом — 1:1. Игра проходила на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Счёт встречи был открыт на 24-й минуте звёздным колумбийским нападающим Луисом Диасом. На 71-й минуте матча аргентинцы остались вдесятером после того, как хавбек Энцо Фернандес получил красную карточку за игру высоко поднятой ногой и ударом соперника бутсой по лицу. На 81-й минуте аргентинскому полузащитнику Тьяго Альмада удалось сравнять счёт, находясь в меньшинстве. Аргентинский форвард Лионель Месси результативными действиями в матче не отметился, отыграв 78 минут.

Напомним, следующий матч Аргентина проведёт с Венесуэлой 3 сентября. Колумбия же встретится с Боливией также 3 сентября.