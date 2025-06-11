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Удар ногой в лицо Кастаньо, из-за которого Энцо Фернандес был удалён в матче отбора к ЧМ

Удар ногой в лицо Кастаньо, из-за которого Энцо Фернандес был удалён в матче отбора к ЧМ
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Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес получил прямую карточку и был удалён с поля в матче 16-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Колумбии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Колумбия
0:1 Диас – 24'     1:1 Альмада – 81'    
Удаления: Фернандес – 71' / нет

НА 71-й минуте встречи аргентинский хавбек Фернандес во время борьбы за мяч сыграл высоко поднятой ногой, ударив соперника полузащитника колумбийцев экс-игрока «Краснодара» Кевина Кастаньо бутсой по лицу.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Аргентина возглавляет турнирную таблицу отбора к ЧМ-2026 и досрочно завоевала путёвку на мундиаль. Колумбия продолжает борьбу за право сыграть на главном турнире сборных. «Кофейщики» находятся на шестой строчке, которая гарантирует прямой выход на соревнования в США, Канаде и Мексике.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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