Удар ногой в лицо Кастаньо, из-за которого Энцо Фернандес был удалён в матче отбора к ЧМ

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес получил прямую карточку и был удалён с поля в матче 16-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Колумбии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

НА 71-й минуте встречи аргентинский хавбек Фернандес во время борьбы за мяч сыграл высоко поднятой ногой, ударив соперника полузащитника колумбийцев экс-игрока «Краснодара» Кевина Кастаньо бутсой по лицу.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Аргентина возглавляет турнирную таблицу отбора к ЧМ-2026 и досрочно завоевала путёвку на мундиаль. Колумбия продолжает борьбу за право сыграть на главном турнире сборных. «Кофейщики» находятся на шестой строчке, которая гарантирует прямой выход на соревнования в США, Канаде и Мексике.

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