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Бразилия — Парагвай. Прямая трансляция
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03:45 Мск
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Бразилия — Парагвай, результат матча 11 июня 2025, счёт 1:0, 16-й тур квалификации к чемпионату мира — 2026

Гол Винисиуса помог сборной Бразилии обыграть Парагвай и квалифицироваться на ЧМ-2026
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В ночь с 10 на 11 июня мск на стадионе «Нео Кимика Арена» в бразильском городе Сан-Паулу состоялся матч 16-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Парагвая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Парагвай
1:0 Винисиус Жуниор – 44'    

Единственный и победный мяч в этой встрече забил вингер мадридского «Реала» и национальной команды пентакампеонов Винисиус Жуниор.

Таким образом, бразильская национальная команда набрала 25 очков после 16 матчей и официально квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. За два тура до окончания отбора к мундиалю бразильцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, отрываясь от идущей на седьмом месте Венесуэлы на 7 очков. Седьмая строчка гарантирует выход в межконтинентальные стыковые матчи за выход на ЧМ.

Отметим, главный тренер Карло Анчелотти, возглавивший пентакамеонов в конце мая 2025 года, одержал первую победу с Бразилией после двух сыгранных матчей.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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