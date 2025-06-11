Сборные Канады и Кот-д'Ивуара сыграли вничью в товарищеском матче

В ночь с 10 на 11 июня мск на стадионе «БМО Филд» в канадском Торонто состоялся товарищеский матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Канадский главный рефери матча Филип Дужич предъявил соперникам девять жёлтых карточек, пять из которых достались игрокам хозяев поля и четыре гостям.

Канада является одной из стран-организаторов чемпионата мира — 2026 наряду с США и Мексикой.