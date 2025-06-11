Сборные Канады и Кот-д'Ивуара сыграли вничью в товарищеском матче
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В ночь с 10 на 11 июня мск на стадионе «БМО Филд» в канадском Торонто состоялся товарищеский матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 июня 2025, среда. 03:30 МСК
Канада
Окончен
0 : 0
Кот-д'Ивуар
Канадский главный рефери матча Филип Дужич предъявил соперникам девять жёлтых карточек, пять из которых достались игрокам хозяев поля и четыре гостям.
Канада является одной из стран-организаторов чемпионата мира — 2026 наряду с США и Мексикой.
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