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Канада — Кот-д'Ивуар, результат матча 11 июня 2025, счет 0:0, товарищеский матч

Сборные Канады и Кот-д'Ивуара сыграли вничью в товарищеском матче
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В ночь с 10 на 11 июня мск на стадионе «БМО Филд» в канадском Торонто состоялся товарищеский матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 июня 2025, среда. 03:30 МСК
Канада
Окончен
0 : 0
Кот-д'Ивуар

Канадский главный рефери матча Филип Дужич предъявил соперникам девять жёлтых карточек, пять из которых достались игрокам хозяев поля и четыре гостям.

Канада является одной из стран-организаторов чемпионата мира — 2026 наряду с США и Мексикой.

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