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Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго. Ливай Гарсия отметился голом, Угальде не забил

Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго. Ливай Гарсия отметился голом, Угальде не забил
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В ночь с 10 на 11 июня мск на Национальном стадионе в столице Коста-Рики Сан-Хосе завершился отборочный матч к чемпионату мира — 2026 в зоне КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и Тринидада и Тобаго. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа B. 3-й тур
11 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 1
Тринидад и Тобаго
1:0 Митчелл – 23'     2:0 Мадригаль – 38'     2:1 Гарсия – 58'    
Удаления: нет / Джонс – 76'

В стартовых составах обеих команд сыграли нападающие московского «Спартака». Тринидадец Ливай Гарсия отметился забитым мячом на 58-й минуте, который установил окончательный результат, и был заменён на 84-й минуте. Костариканец Манфред Угальде не отметился результативными действиями и был заменён на 86-й минуте.

Забитые голы сборной Коста-Рики на счету Хейланда Митчелла на 23-й минуте и Уоррена Мадригаля на 38-й минуте. На 76-й минуте Тринидад и Тобаго остался в меньшинстве после второй жёлтой карточки защитника Элвина Джонса.

Коста-Рика с 12 очками в четырёх матчах лидирует в отборочной группе из пяти сборных, тринидадцы набрали семь очков в четырёх матчах и находятся на втором месте. В следующий этап отбора выйдут две команды из пяти.

Календарь отбора КОНКАКАФ на ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНКАКАФ на ЧМ-2026

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