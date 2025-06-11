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Мексика — Турция, результат матча 11 июня 2025, счет 1:0, товарищеский матч

Мексика победила Турцию, Сесар Монтес провёл полный матч
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В ночь с 10 на 11 июня мск на поле стадиона «Кенан Мемориал Стэдиум» в Чапел-Хилле (США, штат Северная Каролина) состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Турции. Встреча завершилась победой мексиканцев со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Турция
1:0 Пинеда – 45'    

Единственный гол на 45-й минуте забил мексиканский нападающий Орбелин Пинеда.

В составе сборной Мексики полный матч провёл центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел за представителей КОНКАКАФ на замену на 84-й минуте.

Мексика является одной из стран-организаторов чемпионата мира — 2026 наряду с США и Канадой.

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