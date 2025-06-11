Бразилия вышла на ЧМ в 23-й раз в истории, сделав это во 2-й игре Анчелотти у руля сборной

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти квалифицировался на чемпионат мира 2026 года с национальной командой пентакампеонов во втором матче после своего назначения в конце мая.

Напомним, бразильцы переиграли Парагвай в рамках 16-го тура южноамериканского отбора на мундиаль в США, Канаде и Мексике. Встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, бразильцы набрали 25 очков и вышли на чемпионат мира в 23-й раз в своей истории.

Отметим, за два тура до окончания квалификации КОНМЕБОЛ к мундиалю подопечные Карло Анчелотти занимают третье вторую строчку в турнирной таблице, отрываясь от идущей на седьмом месте Венесуэлы на 7 очков.

В первом матче при Анчелотти бразилицы сыграли вничью с Эквадором счо счётом 0:0.

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