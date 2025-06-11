Эквадор в меньшинстве добился ничьей с Перу, опередив Бразилию в квалификации к ЧМ-2026

В ночь с 10 на 11 июня мск на стадионе «Насьональ» в столице Перу Лиме состоялся матч 16-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Эквадора. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

На 75-й минуте сборная Эквадора осталась в меньшинстве после второй жёлтой карточки полузащитника Алана Франко.

Этот результат позволил эквадорцам набрать 25 очков в 16 матчах, подняться на второе место в общей отборочной группе КОНМЕБОЛ и гарантировать себе выход на ЧМ-2026 — отрыв от находящейся на стыковом седьмом месте сборной Венесуэлы составил семь очков за два тура до финиша. Перу с 12 очками в 16 матчах находится на девятом месте, но ещё сохраняет математические шансы попасть в межконтинентальные стыки.

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