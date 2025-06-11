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Стали известны ещё два участника чемпионата мира — 2026 от Южной Америки после 16-го тура квалификации

Определились ещё два участника чемпионата мира — 2026 от Южной Америки после 16-го тура
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Стали известны две национальные команды, которые досрочно за два тура до окончания отбора на чемпионат мира 2026 года квалифицировались на турнир.

Пентакампеоны переиграли сборную Парагвая с минимальным счётом 1:0. Эквадор сыграл вничью в гостях с национальной командой Перу. Таким образом, сборные Бразилии и Эквадора набрали по 25 очков и оторвались от идущей на седьмом месте Венесуэлы на 7 очков, что даёт обеим сборным право прямого выхода на мундиаль-2026 в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Парагвай
1:0 Винисиус Жуниор – 44'    
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 04:30 МСК
Перу
Окончен
0 : 0
Эквадор
Удаления: нет / Франко – 75'

Ранее сборная Аргентины досрочно вышла на главный турнир сборных. Она является лидером таблицы отбора на ЧМ от КОНМЕБОЛ. Эквадор занимает второе место, по дополнительным показателям опережая идущих третьими бразильцев.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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