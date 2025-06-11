Определились ещё два участника чемпионата мира — 2026 от Южной Америки после 16-го тура

Стали известны две национальные команды, которые досрочно за два тура до окончания отбора на чемпионат мира 2026 года квалифицировались на турнир.

Пентакампеоны переиграли сборную Парагвая с минимальным счётом 1:0. Эквадор сыграл вничью в гостях с национальной командой Перу. Таким образом, сборные Бразилии и Эквадора набрали по 25 очков и оторвались от идущей на седьмом месте Венесуэлы на 7 очков, что даёт обеим сборным право прямого выхода на мундиаль-2026 в США, Канаде и Мексике.

Ранее сборная Аргентины досрочно вышла на главный турнир сборных. Она является лидером таблицы отбора на ЧМ от КОНМЕБОЛ. Эквадор занимает второе место, по дополнительным показателям опережая идущих третьими бразильцев.

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