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Сборная Бразилии осталась единственной командой в мире, отобравшейся на все ЧМ по футболу

Сборная Бразилии осталась единственной командой в мире, отобравшейся на все ЧМ по футболу
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Сборная Бразилии с минимальным счётом 1:0 победила парагвайскую национальную команду, тем самым официально квалифицировавшись на чемпионат мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Парагвай
1:0 Винисиус Жуниор – 44'    

Таким образом, бразильская команда всё ещё является единственной в мире, сумевшей пройти отбор абсолютно на все чемпионаты мира по футболу в истории. С 1930 года прошло 22 чемпионата мира. Участие подопечных Карло Анчелотти в грядущем мундиале станет 23-м. Сборная Бразилии выиграла этот турнир пять раз, что также является абсолютным рекордом.

Отметим, на втором месте по числу участий на ЧМ у Германии — 20.

Напомним, Канада, США и Мексика будут принимать чемпионат мира по футболу в 2026 году. В Канаде и Мексике состоится по 13 матчей, в то время как в США запланировано 78 игр. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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