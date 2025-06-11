Капитан Сенегала Кулибали прокомментировал историческую победу сборной над Англией

Защитник и капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали отреагировал на победу своей команды в товарищеском матче с Англией, который состоялся в Ноттингеме и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Это был замечательный вечер! Мы знали, что способны добиться успеха в этой встрече. Мы не привыкли к историческим моментам, но это уже произошло на финале Кубка Африки-2021, и сегодня мы снова сделали это. Мы стремимся продолжать развитие Сенегала и показать, что мы достойная нация», — приводит слова Кулибали BBC.
Отметим, эта победа стала первой в истории для сборной Сенегала над англичанами и первой ситуацией, когда команда из Африки забила три гола против сборной Англии. Ранее англичане 15 раз обыгрывали африканские команды и шесть раз завершали матчи вничью.
Самая титулованная сборная на ЧЕ:
- 11 июня 2025
-
07:10
-
07:02
-
06:54
-
06:32
-
06:25
-
06:22
-
06:15
-
05:56
-
05:47
-
05:43
-
05:34
-
05:01
-
05:00
-
04:42
-
04:34
-
04:09
-
04:02
-
03:43
-
03:37
-
03:13
-
03:12
-
03:01
-
02:53
-
02:41
-
02:37
-
02:27
-
02:26
-
02:14
-
02:06
-
01:59
-
01:56
-
01:42
-
01:33
-
00:51
-
00:49