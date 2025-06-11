Капитан Сенегала Кулибали прокомментировал историческую победу сборной над Англией

Защитник и капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали отреагировал на победу своей команды в товарищеском матче с Англией, который состоялся в Ноттингеме и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Это был замечательный вечер! Мы знали, что способны добиться успеха в этой встрече. Мы не привыкли к историческим моментам, но это уже произошло на финале Кубка Африки-2021, и сегодня мы снова сделали это. Мы стремимся продолжать развитие Сенегала и показать, что мы достойная нация», — приводит слова Кулибали BBC.

Отметим, эта победа стала первой в истории для сборной Сенегала над англичанами и первой ситуацией, когда команда из Африки забила три гола против сборной Англии. Ранее англичане 15 раз обыгрывали африканские команды и шесть раз завершали матчи вничью.

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