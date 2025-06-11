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Капитан Сенегала Кулибали прокомментировал историческую победу сборной над Англией

Капитан Сенегала Кулибали прокомментировал историческую победу сборной над Англией
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Защитник и капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали отреагировал на победу своей команды в товарищеском матче с Англией, который состоялся в Ноттингеме и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Диарра – 62'     1:3 Сабали – 90+3'    

«Это был замечательный вечер! Мы знали, что способны добиться успеха в этой встрече. Мы не привыкли к историческим моментам, но это уже произошло на финале Кубка Африки-2021, и сегодня мы снова сделали это. Мы стремимся продолжать развитие Сенегала и показать, что мы достойная нация», — приводит слова Кулибали BBC.

Отметим, эта победа стала первой в истории для сборной Сенегала над англичанами и первой ситуацией, когда команда из Африки забила три гола против сборной Англии. Ранее англичане 15 раз обыгрывали африканские команды и шесть раз завершали матчи вничью.

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