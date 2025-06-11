Сборная Англии впервые в истории проиграла национальной команде из Африки
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Домашнее поражение в товарищеском матче от Сенегала (1:3) стало первым в истории национальной команды Англии поражением от африканской сборной, сообщает Opta. Ранее в 21 матче с командами из Африки англичане одержали 15 побед, шесть встреч завершились ничейным исходом.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7' 1:1 Сарр – 40' 1:2 Диарра – 62' 1:3 Сабали – 90+3'
Дополнительным антирекордом сборной Англии в этой игре стали три пропущенных гола — ранее «Три льва» никогда не пропускали от представителей Африки более двух мячей.
Товарищеский матч Англия — Сенегал прошёл на стадионе «Сити Граунд» в британском Ноттингеме 10 июня. На гол Гарри Кейна на седьмой минуте в составе гостей ответили точными ударами Исмаила Сарр, Хабиб Диарра и Чейх Сабали.
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