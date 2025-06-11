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Михаил Лихачёв: Гладышев в матче Беларусь — Россия был топовым, Сергеев — герой в тени

Михаил Лихачёв: Гладышев в матче Беларусь — Россия был топовым, Сергеев — герой в тени
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался об игре нападающих футбольной сборной России Ярослава Гладышева и Ивана Сергеева в выездном товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Было ярко, поздравляем Ярослава со столь яркой игрой. Отмечу, что у него не всегда хорошо было по сезону в «Динамо», он всегда имеет много моментов, но не всегда их так хорошо реализовывает, как в этой игре. Он был топовым в этом отношении.

Сергеев — герой в тени. Все его действия, вся его игра с мячом и без мяча только со знаком плюс. Можем отметить, как он пропустил мяч при первом голе, отдал голевой пас при четвёртом. Я его поздравляю с хорошей игрой», — сказал Лихачёв в эфире телеканала «Матч Премьер».

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев в выездном товарищеском матче с командой Беларуси 10 июня оформил покер, его партнёр по линии атаки Иван Сергеев из «Крыльев Советов» отметился результативным пасом.

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