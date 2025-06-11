Михаил Лихачёв: Гладышев в матче Беларусь — Россия был топовым, Сергеев — герой в тени

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался об игре нападающих футбольной сборной России Ярослава Гладышева и Ивана Сергеева в выездном товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:1).

«Было ярко, поздравляем Ярослава со столь яркой игрой. Отмечу, что у него не всегда хорошо было по сезону в «Динамо», он всегда имеет много моментов, но не всегда их так хорошо реализовывает, как в этой игре. Он был топовым в этом отношении.

Сергеев — герой в тени. Все его действия, вся его игра с мячом и без мяча только со знаком плюс. Можем отметить, как он пропустил мяч при первом голе, отдал голевой пас при четвёртом. Я его поздравляю с хорошей игрой», — сказал Лихачёв в эфире телеканала «Матч Премьер».

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев в выездном товарищеском матче с командой Беларуси 10 июня оформил покер, его партнёр по линии атаки Иван Сергеев из «Крыльев Советов» отметился результативным пасом.

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