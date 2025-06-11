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«Позор!» Фанаты сборной Англии призывали уволить Томаса Тухеля после 3-го гола Сенегала

«Позор!» Фанаты сборной Англии призывали уволить Томаса Тухеля после 3-го гола Сенегала
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Болельщики на стадионе в Ноттингеме выразили недовольство результатом матча сборной Англии. Команда под руководством Томаса Тухеля потерпела поражение от Сенегала со счётом 1:3 в домашнем товарищеском матче. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Диарра – 62'     1:3 Сабали – 90+3'    

По информации источника, после третьего гола, забитого сенегальцами, фанаты начали свистеть и покидать стадион. Также корреспондент BBC Сами Мокбел отметил, что один из болельщиков рядом с пресс-ложей выкрикивал «Позор!», в то время как другой призывал к отставке Тухеля.

Отметим, что данное поражение стало первым в истории для английской сборной от африканской команды. Для Тухеля этот матч стал четвёртым во главе национальной команды «трёх львов». За это время было три победы в квалификации к ЧМ-2026 с общим счётом 6:0 и одно поражение в товарищеской игре.

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