Сборная США под руководством Почеттино установила национальный антирекорд XXI века

Национальная команда США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино установила антирекорд XXI века после разгромного поражения от Швейцарии в товарищеском матче. Об этом сообщает издание ESPN.
Игра проходила на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США) и завершилась со счётом 0:4.
По информации источника, американцы потерпели четыре поражения подряд на домашних стадионах — такое в последний раз происходило в 1988 году.
Напомним, ранее в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ американцы уступили Панаме со счётом 0:1. Затем, в матче за третье место, команда Почеттино проиграла Канаде — 1:2. В последнем товарищеском матче США также потерпели неудачу, уступив Турции со счётом 1:2.
Отметим, что США вместе с Канадой и Мексикой являются хозяйкой-организатором чемпионата мира 2026 года.
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