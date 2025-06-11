Сборная США под руководством Почеттино установила национальный антирекорд XXI века

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Национальная команда США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино установила антирекорд XXI века после разгромного поражения от Швейцарии в товарищеском матче. Об этом сообщает издание ESPN.

Игра проходила на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США) и завершилась со счётом 0:4.

По информации источника, американцы потерпели четыре поражения подряд на домашних стадионах — такое в последний раз происходило в 1988 году.

Напомним, ранее в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ американцы уступили Панаме со счётом 0:1. Затем, в матче за третье место, команда Почеттино проиграла Канаде — 1:2. В последнем товарищеском матче США также потерпели неудачу, уступив Турции со счётом 1:2.

Отметим, что США вместе с Канадой и Мексикой являются хозяйкой-организатором чемпионата мира 2026 года.

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