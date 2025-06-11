Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Лихачёв оценил игру сборной России с командами Нигерии и Беларуси

Михаил Лихачёв оценил игру сборной России с командами Нигерии и Беларуси
Комментарии

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв дал оценку выступлению футбольной сборной России в июне 2025 года. Подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — со сборной Нигерии в Москве (1:1) и с национальной командой Беларуси в Минске (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«С учётом всех факторов можем поставить сборной России пять с минусом. Была бы пятёрка, если бы обыграли Нигерию», — сказал Лихачёв в эфире телеканала «Матч Премьер».

Результативная ничья в домашней товарищеской игре с Нигерией прервала победную и сухую серии сборной России. До этого в восьми предыдущих матчах российскими футболистами было одержано восемь побед с общим счётом 44:0.

Видео: Карпин перед матчем Беларусь – Россия

Материалы по теме
Михаил Лихачёв: Гладышев в матче Беларусь — Россия был топовым, Сергеев — герой в тени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android