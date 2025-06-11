Михаил Лихачёв оценил игру сборной России с командами Нигерии и Беларуси
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв дал оценку выступлению футбольной сборной России в июне 2025 года. Подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — со сборной Нигерии в Москве (1:1) и с национальной командой Беларуси в Минске (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«С учётом всех факторов можем поставить сборной России пять с минусом. Была бы пятёрка, если бы обыграли Нигерию», — сказал Лихачёв в эфире телеканала «Матч Премьер».
Результативная ничья в домашней товарищеской игре с Нигерией прервала победную и сухую серии сборной России. До этого в восьми предыдущих матчах российскими футболистами было одержано восемь побед с общим счётом 44:0.
Видео: Карпин перед матчем Беларусь – Россия
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