Михаил Лихачёв оценил игру сборной России с командами Нигерии и Беларуси

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв дал оценку выступлению футбольной сборной России в июне 2025 года. Подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — со сборной Нигерии в Москве (1:1) и с национальной командой Беларуси в Минске (4:1).

«С учётом всех факторов можем поставить сборной России пять с минусом. Была бы пятёрка, если бы обыграли Нигерию», — сказал Лихачёв в эфире телеканала «Матч Премьер».

Результативная ничья в домашней товарищеской игре с Нигерией прервала победную и сухую серии сборной России. До этого в восьми предыдущих матчах российскими футболистами было одержано восемь побед с общим счётом 44:0.

Видео: Карпин перед матчем Беларусь – Россия