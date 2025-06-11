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Анчелотти отреагировал на выход сборной Бразилии на ЧМ-2026

Анчелотти отреагировал на выход сборной Бразилии на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о квалификации пентакампеонов на чемпионат мира 2026 года после победы в матче 16-го тура отбора к мундиалю с Парагваем (1:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Парагвай
1:0 Винисиус Жуниор – 44'    

«Мы сыграли неплохой матч, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру, хотя не всегда дело доходило до ударов. Во втором тайме игра немного ослабла, но в целом мы показали слаженную командную игру, и это радует. Нам необходимо усердно трудиться, так как до ЧМ-2026 остался всего год. Важно продемонстрировать качественный футбол в двух оставшихся матчах. Болельщики остались довольны, и я хочу поблагодарить их за поддержку. Мы все счастливы, но теперь нужно думать о будущем», — приводит слова Анчелотти Globo.

Сборная Бразилии занимает третье место в турнирной таблице квалификации КОНМЕБОЛ, набрав 25 очков. «Селесао» за два тура до завершения отбора оторвались от зоны стыков, которая не гарантирует прямой выход на турнир, на семь очков.

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