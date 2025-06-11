Бразилия вышла на ЧМ-2026, Вирц может перейти в «Ливерпуль» за € 150 млн. Главное к утру
Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти гарантировала себе путёвку на чемпионат мира — 2026 в Северной Америке, инсайдер Фабрицио Романо сообщил о дорогостоящем трансфере полузащитника Флориана Вирца из немецкого «Байера» в английский «Ливерпуль», сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче Беларусь с покером динамовца Ярослава Гладышева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Винисиуса помог сборной Бразилии обыграть Парагвай и квалифицироваться на ЧМ-2026.
- Флориан Вирц переходит в «Ливерпуль» за € 150 млн — Романо.
- Россия разгромила Беларусь в товарищеском матче, Гладышев забил четыре мяча.
- Гладышев оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России.
- Австралия в шестой раз подряд вышла на чемпионат мира.
- Аргентина сыграла вничью с Колумбией, сравняв счёт в меньшинстве, в матче отбора ЧМ-2026.
- Стала известна первая южноамериканская сборная, потерявшая шансы выйти на ЧМ-2026.
- Сборная Англии уступила национальной команде Сенегала в товарищеском матче.
- «Фламенго» улучшил предложение для «Динамо» по Карраскалю до € 13 млн — Лугт.
- «Манчестер Сити» объявил о переходе Райана Шерки из «Лиона».
- «Бавария» готова предложить «Милану» € 60 млн и одного футболиста за Леау — Конур.
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- Ян Непомнящий заявил, что не успевает на ЧМ в Лондон из-за проблем с визой.
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