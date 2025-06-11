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11 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, отбор ЧМ-2026, НХЛ, НБА, шахматы

Бразилия вышла на ЧМ-2026, Вирц может перейти в «Ливерпуль» за € 150 млн. Главное к утру
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Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти гарантировала себе путёвку на чемпионат мира — 2026 в Северной Америке, инсайдер Фабрицио Романо сообщил о дорогостоящем трансфере полузащитника Флориана Вирца из немецкого «Байера» в английский «Ливерпуль», сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче Беларусь с покером динамовца Ярослава Гладышева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Винисиуса помог сборной Бразилии обыграть Парагвай и квалифицироваться на ЧМ-2026.
  2. Флориан Вирц переходит в «Ливерпуль» за € 150 млн — Романо.
  3. Россия разгромила Беларусь в товарищеском матче, Гладышев забил четыре мяча.
  4. Гладышев оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России.
  5. Австралия в шестой раз подряд вышла на чемпионат мира.
  6. Аргентина сыграла вничью с Колумбией, сравняв счёт в меньшинстве, в матче отбора ЧМ-2026.
  7. Стала известна первая южноамериканская сборная, потерявшая шансы выйти на ЧМ-2026.
  8. Сборная Англии уступила национальной команде Сенегала в товарищеском матче.
  9. «Фламенго» улучшил предложение для «Динамо» по Карраскалю до € 13 млн — Лугт.
  10. «Манчестер Сити» объявил о переходе Райана Шерки из «Лиона».
  11. «Бавария» готова предложить «Милану» € 60 млн и одного футболиста за Леау — Конур.
  12. Защитник «Эдмонтона» дважды оштрафован на максимальную сумму за неспортивное поведение.
  13. Егор Дёмин попал в список игроков, приглашённых в «зелёную комнату» драфта НБА — 2025.
  14. Ян Непомнящий заявил, что не успевает на ЧМ в Лондон из-за проблем с визой.
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