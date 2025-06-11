Бразилия вышла на ЧМ-2026, Вирц может перейти в «Ливерпуль» за € 150 млн. Главное к утру

Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти гарантировала себе путёвку на чемпионат мира — 2026 в Северной Америке, инсайдер Фабрицио Романо сообщил о дорогостоящем трансфере полузащитника Флориана Вирца из немецкого «Байера» в английский «Ливерпуль», сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче Беларусь с покером динамовца Ярослава Гладышева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».